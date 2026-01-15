Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Leão e Nkunku nell’attacco di Allegri

La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta uno degli incontri più attesi della 16ª giornata di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con le scelte di Allegri che schiera Leão e Nkunku in attacco. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.

Quella tra Como e Milan, in programma giovedì al Sinigaglia, è la sfida più avvincente tra quelle dei recuperi della 16esima giornata di Serie A. I lariani hanno allungato ulteriormente la striscia positiva grazie al pari raggiunto in extremis contro il Bologna, che ha permesso loro anche di mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Milan (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leão e Nkunku nell’attacco di Allegri Leggi anche: Como-Milan (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in riva a lago Leggi anche: Como-Milan (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Como-Milan giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Stasera in tv giovedì 15 gennaio | Harry Potter e i doni della morte | Parte I; I pronostici di giovedì 15 gennaio | Serie A Bundesliga e Coppa del Re. Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - Gli uomini di Allegri scendono in campo al Sinigaglia per contendere ai lariani di Fabregas il recupero della 16ª giornata. tuttosport.com

Como-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo ... sport.sky.it

Como-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Milan di Giovedì 15 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Brocchi su Como Milan - facebook.com facebook

#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.