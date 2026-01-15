Como-Milan ‘giallo’ sul rigore rossonero | c’era fallo di Saelemaekers?
Durante il recupero della partita tra Como e Milan, si è aperto un dibattito sul rigore assegnato ai rossoneri. L’arbitro ha giudicato falloso un contatto tra Kempf e Rabiot in area, suscitando proteste e discussioni tra tifosi e analisti. La decisione ha generato un acceso confronto sulla corretta interpretazione delle azioni e sulla validità del penalty, riaccendendo il tema delle valutazioni arbitrali in questa sfida di Serie A.
(Adnkronos) – Proteste per il calcio di rigore assegnato al Milan nella sfida contro il Como. Durante il recupero del match di oggi, giovedì 15 gennaio, e valido per il recupero della 16esima giornata di Serie A, un contatto tra Kempf e Rabiot in area è stato sanzionato con il penalty dall’arbitro Guida, scetenando la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Como-Milan, 'giallo' sul rigore rossonero: c'era fallo di Saelemaekers? - Durante il recupero del match di oggi, giovedì 15 gennaio, e valido per il recupero della 16esima giornata di Serie A, u ... adnkronos.com
Como-Milan, la moviola LIVE: rigore su Rabiot, Fabregas protesta, c'era fallo di Saelemaekers su Van der Brempt? Gli episodi arbitrali - Analizziamo in diretta gli episodi arbitrali più controversi e discussi del match in corso allo stadio Sinigaglia. eurosport.it
Como-Milan, Marelli: "Nessun dubbio sul rigore. Il contatto di Saelemaekers? Non c'è fallo" - Rabiot ha accentuato ma Kempf è stato fuori tempo, il rigore c’è. calciomercato.com
Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com
SERIE A | In campo c'è Como-Milan, ultimo recupero della 16ma giornata di campionato. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook
