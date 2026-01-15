Como-Milan ‘giallo’ sul rigore rossonero | c’era fallo di Saelemaekers?

Durante il recupero della partita tra Como e Milan, si è aperto un dibattito sul rigore assegnato ai rossoneri. L’arbitro ha giudicato falloso un contatto tra Kempf e Rabiot in area, suscitando proteste e discussioni tra tifosi e analisti. La decisione ha generato un acceso confronto sulla corretta interpretazione delle azioni e sulla validità del penalty, riaccendendo il tema delle valutazioni arbitrali in questa sfida di Serie A.

Como-Milan, la moviola LIVE: rigore su Rabiot, Fabregas protesta, c'era fallo di Saelemaekers su Van der Brempt? Gli episodi arbitrali - Analizziamo in diretta gli episodi arbitrali più controversi e discussi del match in corso allo stadio Sinigaglia. eurosport.it

Como-Milan, Marelli: "Nessun dubbio sul rigore. Il contatto di Saelemaekers? Non c'è fallo" - Rabiot ha accentuato ma Kempf è stato fuori tempo, il rigore c’è. calciomercato.com

Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com

SERIE A | In campo c'è Como-Milan, ultimo recupero della 16ma giornata di campionato. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

