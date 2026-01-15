Como-Milan ‘giallo’ sul rigore rossonero | c’era fallo di Saelemaekers?

Da ildifforme.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il recupero della partita tra Como e Milan, si è aperto un dibattito sul rigore assegnato ai rossoneri. L’arbitro ha giudicato falloso un contatto tra Kempf e Rabiot in area, suscitando proteste e discussioni tra tifosi e analisti. La decisione ha generato un acceso confronto sulla corretta interpretazione delle azioni e sulla validità del penalty, riaccendendo il tema delle valutazioni arbitrali in questa sfida di Serie A.

(Adnkronos) – Proteste per il calcio di rigore assegnato al Milan nella sfida contro il Como. Durante il recupero del match di oggi, giovedì 15 gennaio, e valido per il recupero della 16esima giornata di Serie A, un contatto tra Kempf e Rabiot in area è stato sanzionato con il penalty dall’arbitro Guida, scetenando la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

como milan 8216giallo8217 sul rigore rossonero c8217era fallo di saelemaekers

© Ildifforme.it - Como-Milan, ‘giallo’ sul rigore rossonero: c’era fallo di Saelemaekers?

Leggi anche: Milan Lazio, Hernanes non ha dubbi: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo!». La sua analisi

Leggi anche: Parma-Milan, il VAR sul rigore a Saelemaekers: “È ui che colpisce Ndiaye”. La risposta di Di Bello….

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

como milan 8216giallo8217 rigoreComo-Milan, 'giallo' sul rigore rossonero: c'era fallo di Saelemaekers? - Durante il recupero del match di oggi, giovedì 15 gennaio, e valido per il recupero della 16esima giornata di Serie A, u ... adnkronos.com

como milan 8216giallo8217 rigoreComo-Milan, la moviola LIVE: rigore su Rabiot, Fabregas protesta, c'era fallo di Saelemaekers su Van der Brempt? Gli episodi arbitrali - Analizziamo in diretta gli episodi arbitrali più controversi e discussi del match in corso allo stadio Sinigaglia. eurosport.it

como milan 8216giallo8217 rigoreComo-Milan, Marelli: "Nessun dubbio sul rigore. Il contatto di Saelemaekers? Non c'è fallo" - Rabiot ha accentuato ma Kempf è stato fuori tempo, il rigore c’è. calciomercato.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.