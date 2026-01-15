Como-Milan 1-3 Rabiot trascina i rossoneri al Sinigaglia

Nel match tra Como e Milan, i rossoneri conquistano una vittoria per 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot, che permette loro di mantenere la posizione in classifica. Dopo il vantaggio di Kempf per il Como, Nkunku ha pareggiato prima della doppietta di Rabiot. La partita si è svolta al Sinigaglia, confermando l'importanza di ogni risultato nel cammino verso obiettivi stagionali.

I padroni di casa si portano in vantaggio con Kempf, poi il pareggio di Nkunku e la doppietta dell'ex Juve COMO - Un Milan cinico supera il Como per 3-1 in trasferta e rimane agganciato al treno scudetto. Sono un rigore di Nkunku e una doppietta di un ottimo Rabiot a consegnare i tre punti ai sette volte campioni d'Europa che restano sulla scia dell'Inter e infliggono il primo ko casalingo ai lariani. Parte bene la squadra di Fabregas. Alla prima occasione, dopo 10 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio. Da Cunha pennella un cross a rientrare dalla sinistra e pesca la testa di Kempf, che da due passi trafigge un Maignan troppo statico nei pressi della linea di porta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Como-Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri al Sinigaglia Leggi anche: Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri Leggi anche: Como Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri: ora la squadra di Allegri è da sola al secondo posto a -3 dall’Inter. Il resoconto del match Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Como-Milan LIVE; Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Como-Milan 1-3: video, gol e highlights - I rossoneri proseguono, in solitaria, l’inseguimento all’Inter, soffrono moltissimo ma battono il Como 3- sport.sky.it

Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. msn.com

Como-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/4jLySm3 #SportMediaset - facebook.com facebook

Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com

