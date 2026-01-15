Como-Milan 1-3 le pagelle | Rabiot domina Maignan salva tutto

Nel match tra Como e Milan, terminato 1-3, il punteggio non riflette completamente l'andamento della partita. Il Como ha dimostrato grande spirito e controllo, mettendo in difficoltà i rossoneri per molti tratti. Le pagelle evidenziano una prestazione di rilievo di Rabiot, mentre Maignan si conferma fondamentale con interventi decisivi. Un confronto equilibrato che sottolinea l’importanza di ogni dettaglio sul campo.

Il risultato dice 3-1, ma il punteggio non basta a spiegare davvero cosa è successo al Sinigaglia. Como gioca, comanda per lunghi tratti e mette in difficoltà il Milan. Milan soffre, si piega, ma non si spezza. Poi ribalta tutto con cinismo, esperienza e uomini chiave. Le pagelle raccontano esattamente questo. Le pagelle del Milan. Maignan 8 Decisivo. Tiene il Milan in partita nel momento peggiore. Senza di lui, questa partita non si vince. Tomori 5,5 In difficoltà quando il Como accelera. Meglio nella ripresa, ma con qualche brivido. Gabbia 6 Tiene la posizione, soffre meno dei compagni. Serata di sostanza.

