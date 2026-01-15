Il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan si è concluso con una vittoria per 1-3 dei rossoneri, grazie a una prestazione di rilievo di Rabiot. La partita, disputata allo stadio 'Sinigaglia' di Como, ha visto i padroni di casa guidati da Cesc Fàbregas affrontare un Milan determinato a consolidare la propria posizione in classifica.

È finita Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri È terminata da pochi minuti Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo che il primo tempo si era concluso 1-1, con il gol di Marc-Oliver Kempf (10') per il Como e il pareggio di Christopher Nkunku (45' + 1) su calcio di rigore, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como-Milan 1-3 (90?): vittoria di platino firmata dal ‘Monsieur’ Rabiot | Serie A News

Leggi anche: Como-Milan di Serie A 1-2: rossoneri in vantaggio con Rabiot! | LIVE News

Leggi anche: Como-Milan 1-2: Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A News

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Milan LIVE; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. leggo.it