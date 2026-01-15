Como-Milan 1-3 90? | vittoria di platino firmata dal ‘Monsieur’ Rabiot | Serie A News

Il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan si è concluso con una vittoria per 1-3 dei rossoneri, grazie a una prestazione di rilievo di Rabiot. La partita, disputata allo stadio 'Sinigaglia' di Como, ha visto i padroni di casa guidati da Cesc Fàbregas affrontare un Milan determinato a consolidare la propria posizione in classifica.

È finita Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri È terminata da pochi minuti Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo che il primo tempo si era concluso 1-1, con il gol di Marc-Oliver Kempf (10') per il Como e il pareggio di Christopher Nkunku (45' + 1) su calcio di rigore, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

