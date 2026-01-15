Como-Milan 1-0 | la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News

Al 10' del match tra Como e Milan, Marc-Oliver Kempf ha aperto le segnature con un preciso colpo di testa, sfruttando il cross di Martin Baturina. La partita, valida per la Serie A, si sviluppa con il Como in vantaggio grazie a questa rete iniziale, che mette in evidenza l’equilibrio e l’impegno delle due squadre in campo.

