Como-Milan 1-0 | la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News

Da pianetamilan.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 10' del match tra Como e Milan, Marc-Oliver Kempf ha aperto le segnature con un preciso colpo di testa, sfruttando il cross di Martin Baturina. La partita, valida per la Serie A, si sviluppa con il Como in vantaggio grazie a questa rete iniziale, che mette in evidenza l’equilibrio e l’impegno delle due squadre in campo.

Marc-Oliver Kempf porta in vantaggio il Como al 10' contro il Milan al Sinigaglia: colpo di testa sul cross di Martin Baturina e palla in gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

como milan 1 0 la sblocca subito kempf di testa serie a news

© Pianetamilan.it - Como-Milan 1-0: la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-0, la sblocca Kempf!

Leggi anche: Serie A, Milan-Pisa 1-0: la sblocca subito Leao! | LIVE News

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Como-Milan: Match Preview; Como-Milan LIVE; Como-Milan, Fabregas: Le grandi squadre non mollano maii; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

como milan 1 0Como-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

como milan 1 0Serie A: 9 partite Coppa Italia: 1 partite - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

como milan 1 0Como-Milan (1-0): Milan a caccia di una reazione - 20' Prima azione del Milan, con Saelemaekers che cerca e trova Fofana in profondità. milannews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.