Como aggressioni e minacce a un 14enne | quattro minori in comunità

A Como, quattro minori tra i 15 e i 16 anni sono stati coinvolti in un caso di aggressioni e minacce nei confronti di un 14enne. La vittima ha subito diverse violenze e intimidazioni, anche attraverso i social network. Gli indagati sono stati affidati a una comunità, mentre le indagini continuano per fare chiarezza sui fatti.

Avrebbero perseguitato per mesi un ragazzo di 14 anni, sottoponendolo ad aggressioni, rapine e minacce, anche attraverso i social network. Per questi fatti, a Como, tre quindicenni e un sedicenne sono stati collocati in comunità su disposizione del Gup del tribunale per i minorenni di Milano. I quattro adolescenti, italiani e stranieri di seconda generazione, sono indagati per due rapine aggravate, lesioni aggravate e atti persecutori. L'indagine, condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura minorile, ricostruisce una serie di episodi iniziati a maggio 2025, quando il gruppo avrebbe avvicinato la vittima all'uscita da scuola.

