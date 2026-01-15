Commissioni regionali è scontro | Avs pronta a rompere le trattative Oggi Casillo incontra sinistra e renziani
Oggi, Casillo si confronta con la sinistra e i renziani per definire le nomine delle presidenze delle commissioni regionali. La situazione resta complessa, con Avs pronta a interrompere le trattative se non si trovano accordi soddisfacenti. La discussione rappresenta un momento importante nel percorso di formazione degli organi regionali, con possibili ripercussioni sulla stabilità politica del territorio.
