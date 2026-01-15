Commissioni regionali è scontro | Avs pronta a rompere le trattative Oggi Casillo incontra sinistra e renziani

Oggi, Casillo si confronta con la sinistra e i renziani per definire le nomine delle presidenze delle commissioni regionali. La situazione resta complessa, con Avs pronta a interrompere le trattative se non si trovano accordi soddisfacenti. La discussione rappresenta un momento importante nel percorso di formazione degli organi regionali, con possibili ripercussioni sulla stabilità politica del territorio.

Casillo dovrà sbrogliare la matassa con Avs e renziani sulle presidenze di commissione in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

