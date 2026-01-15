Commissariamento della scuola sindacati preoccupati | Non è la soluzione adeguata

I sindacati della provincia di Ravenna esprimono preoccupazione riguardo al commissariamento delle scuole, ritenendo che questa misura non rappresenti la soluzione più adeguata per affrontare le criticità del settore. La questione solleva interrogativi sulla gestione e il futuro delle istituzioni scolastiche locali, evidenziando la necessità di interventi più mirati e condivisi per garantire un servizio educativo efficace e sostenibile.

C'è preoccupazione da parte dei sindacati per le prospettive delle istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna. Questo a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri di procedere al commissariamento della nostra Regione per la mancata approvazione del piano di ridimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno scolastico. "Il ricorso al commissariamento rappresenta una misura forzata che non riteniamo una soluzione adeguata né efficace. Al contrario, tale scelta appare critica e rischia di produrre conseguenze negative sulla qualità dell’offerta formativa, nonché sulle condizioni di lavoro del personale docente, Ata e le figure dirigenziali degli istituti scolastici", affermano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: "La scuola non è una fabbrica, stop ai tagli": i sindacati contro il commissariamento da Roma Leggi anche: Casa Sollievo punta al contratto della sanità privata: lavoratori preoccupati, i sindacati dichiarano guerra Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dimensionamento scolastico, Barbacci (Cisl scuola): il commissariamento di Valditara non fa bene alla scuola né ai territori. Il governo ci ripensi e apra il dialogo con le quattro regioni. Scuola, Regione commissariata dal governo. I sindacati: «Forzatura non efficace» - «Il commissariamento è una misura forzata non adeguata né efficace, rischia di produrre conseguenze negative sulla qualità dell’offerta formativa, nonché ... ravennaedintorni.it

