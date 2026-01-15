come truccarsi e pettinarsi quando si indossa una pelliccia vintage o sintetica

Indossare una pelliccia, sia vintage che sintetica, richiede attenzione nello stile e nel trucco per valorizzare l’insieme. Semplicità e sobrietà sono le chiavi per un look equilibrato, evitando eccessi che potrebbero distogliere l’attenzione dal capo. In questa guida troverai consigli pratici su come scegliere il trucco e la pettinatura più adatti, rispettando l’eleganza senza rinunciare alla naturalezza.

Se c'è un capo di abbigliamento che divide l'opinione pubblica e scuote le coscienze, quello è proprio la pelliccia. Che piaccia o no, questo capospalla iconico è tornato di moda nella sua versione vintage o sintetica. In tanti si chiedono, data l'importanza del capo che trasforma la propria immagine non appena lo si indossa, quale sia il miglior beauty look da pelliccia. Nella storia, ci sono state l'intellettuale Margot Tenenbaum nel suo visone mogano alla fashionista e Carrie Bradshaw in volpe argentata decolorata e rigorosamente vintage che l'ha resa il simbolo di un look urbano e audace. E poi, Jamie Lee Curtis in Una poltrona per due, che nei panni di Ophelia incarna un'estetica molto vicina a quella della mob wife con un vistoso pellicciotto sintetico: la filmografia è ricca di reference con aesthetics molto diverse e styling di trucco e capelli che con la pelliccia raccontano ogni personaggio come se fossero un unicum.

