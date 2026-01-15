Come Out Lazarus I – Life Is Over | il primo capitolo del nuovo concept di Andrea Pizzo and The Purple Mice

copertina del singolo Come Out Lazarus I – Life Is Over di Andrea Pizzo and the Purple Mice Come Out Lazarus I – Life Is Over è il capitolo iniziale di People Zero, il nuovo concept album di Andrea Pizzo and the Purple Mice costruito come una serie di episodi umani piuttosto che come un’unica narrazione lineare. Il primo brano di questo nuovo lavoro è disponibile dal giorno di Natale 2025 su Spotify e su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale. Come Out Lazarus I – Life Is Over è ispirato a un evento reale: durante le vacanze di Natale, una persona muore in un incidente e dona il proprio cuore, permettendo a un’altra vita di continuare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

