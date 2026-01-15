copertina del singolo Come Out Lazarus I – Life Is Over di Andrea Pizzo and the Purple Mice Come Out Lazarus I – Life Is Over è il capitolo iniziale di People Zero, il nuovo concept album di Andrea Pizzo and the Purple Mice costruito come una serie di episodi umani piuttosto che come un’unica narrazione lineare. Il primo brano di questo nuovo lavoro è disponibile dal giorno di Natale 2025 su Spotify e su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale. Come Out Lazarus I – Life Is Over è ispirato a un evento reale: durante le vacanze di Natale, una persona muore in un incidente e dona il proprio cuore, permettendo a un’altra vita di continuare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Come Out Lazarus I – Life Is Over”: il primo capitolo del nuovo concept di Andrea Pizzo and The Purple Mice

Leggi anche: Life is Strange: Reunion è stato classificato dal PEGI: è il nuovo capitolo della serie?

Leggi anche: Perdormire investe su Foggia: apre il primo franchising con il nuovo concept store

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Attah Ele-ojo Blessing (@blessing.lazarus.39142) facebook

Alle 13 per Sunday Live ascolteremo i Chat Pile e i DEAFHEAVEN Alle 18 per Resistenza Vinilica ascoltiamo Lazarus di David Bowie che ha appena compiuto dieci anni. Domenica ricca e interessante su RadioQuar. Appiccia la radio x.com