Come orientarsi nel catalogo di HBO Max tra grandi classici novità assolute e chicche dimenticate

HBO Max Italia offre un'ampia selezione di contenuti, dai grandi classici alle novità più recenti, passando per chicche dimenticate. La piattaforma mette a disposizione un catalogo ricco di serie, film e produzioni originali, riflesso di un'industria che da oltre trent'anni si distingue per qualità e innovazione. Orientarsi tra le diverse proposte permette di scoprire nuovi titoli o riscoprire autentiche gemme del passato, in modo semplice e immediato.

L'ultima piattaforma più amata di tutte è finalmente approdata anche da noi: HBO Max Italia è online con un catalogo che sa di scrigno delle meraviglie, perché, lo sappiamo tutti, da 30 anni buona parte delle serie più innovative e belle sono state prodotte sotto l'acronimo di Home Box Office, il nome originale di quello che era nato come canale via cavo e poi si è allargato alla distribuzione anche in streaming. Per molti, una scelta del cuore, perché con i suoi classici ha cresciuto la generazione dei millennial e della Gen Z. HBO significa innanzitutto I Soprano, Friends, Sex & The City, Pretty Little Liar e poi Game of Thrones, Euphoria, The White Lotus, The Last of Us, ma abbonda di chicche in generale, spaziando dagli anni Novanta a oggi.

