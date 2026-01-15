Com’è morta Annabella Martinelli la verità è da brividi | terribile

Il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato nei boschi dei Colli Euganei, dopo giorni di ricerche. La notizia ha suscitato grande attenzione e domande sulla sua morte. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di questo tragico evento. Gli inquirenti lavorano per ricostruire le ultime ore e comprendere cosa sia successo realmente.

Il corpo senza vita di Annabella Martinelli è stato ritrovato nei boschi dei Colli Euganei, al termine di giorni di ricerche incessanti. A quanto pare la ragazza sarebbe stata ritrovata impiccata in un casolare, poco distante da dove è stata trovata la bicicletta. La giovane, 22 anni, studentessa universitaria, era scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova, facendo perdere ogni traccia di sé dopo essere uscita di casa in bicicletta. Il ritrovamento chiude nel modo più tragico una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e un intero territorio. La scomparsa risale alla sera dell’Epifania. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Com’è morta”. Annabella Martinelli, la verità è da brividi: terribile Leggi anche: Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni Leggi anche: Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata: la 22enne di Padova era scomparsa da 9 giorni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Annabella Martinelli trovata morta, è suicidio? Cosa non torna: il lucchetto alla bici, le pizze per due e l'ipotesi dell'incontro con qualcuno - La ricerca della ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio scorso si è conclusa nel peggiore dei modi. leggo.it

