Com'è cambiata la carriera di Geolier dopo Dio Lo Sa | ecco perché Tutto è possibile sarà un album diverso
Mancano poche ore all'atteso ritorno di Geolier, che pubblicherà nelle prossime ore il suo quarto disco "Tutto è possibile". Il percorso di avvicinamento al progetto e i numeri dell'ultimo biennio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Geolier annuncia il nuovo album Tutto è possibile, la copertina
Leggi anche: Geolier annuncia la tracklist del nuovo album Tutto è possibile
