Colpo all' Ndrangheta emiliana dal carcere gestiva una società di noleggio | sequestro e indagini

Un'operazione ha portato al sequestro di una società di noleggio gestita dalla criminalità organizzata in Emilia, collegata all'Ndrangheta. In particolare, è stata colpita la famiglia Arabia, con un'ulteriore misura cautelare nei confronti di Nicola Arabia, 41 anni, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza. Le indagini hanno evidenziato il ruolo del clan nell’economia locale, mantenendo il controllo anche attraverso attività illegali.

Colpp all'Ndrangheta in Emilia e in particolare al clan Arabia. È stata emessa una nuova misura cautelare nei confronti di Nicola Arabia, 41enne che si trova nel carcere di Vicenza. Era stato arrestato nell'ambito dell'indagine Ten, che aveva portato all'arresto di sei persone, da parte della Dda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Colpo al clan degli Arabia. Sequestrata una società: "Era gestita dal carcere tramite la moglie di Nicola" - Sigilli alla loro ditta ‘Point Montecchio Emilia’: "Volevano agevolare la cosca". msn.com