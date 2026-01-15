Colpito alla testa da una pietra mentre si trova nei boschi

Un boscaiolo di 68 anni è stato colpito alla testa da una pietra nei boschi di San Lorenzo in Banale, mercoledì 14 gennaio. L’incidente si è verificato durante un’attività di lavoro nella zona boschiva. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo e avviato le procedure del caso per chiarire le cause dell’incidente.

Si trovava nei boschi di San Lorenzo in Banale, quando è stato colpito alla testa da una pietra: è quanto successo ieri, mercoledì 14 gennaio, a un boscaiolo di 68 anni. La pietra che lo ha colpito, da quanto emerso, si è staccata dal versante scosceso, facendolo poi precipitare per diversi metri.

Paura in quota: boscaiolo viene colpito da un masso alla testa, perde l'equilibrio e ruzzola giù nella scarpata. Interviene l'elicottero - Lui ha perso l'equilibrio ed è precipitato per alcuni metri nella scarpata rimanendo bloccato nel bosco. ildolomiti.it

Boscaiolo colpito alla testa da un sasso, scivola e precipita per metri: recuperato con l'elicottero - Grave infortunio nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio per un boscaiolo 68enne colpito alla testa da un sasso e trasferito d'urgenza ... msn.com

L'uomo è precipitato nella scarpata per diversi metri dopo essere stato colpito da un sasso alla testa facebook

