Un incidente insolito si è verificato a Napoli, con un monopattino lanciato da un’altezza di otto metri, colpendo una persona in pieno sulla testa. L’evento, avvenuto nell’area dello Stadio Maradona e dei quartieri di Fuorigrotta, sottolinea le problematiche legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei mezzi alternativi in città. Un episodio che invita a riflettere sulla tutela dei cittadini e sulla prevenzione di simili situazioni.

L’ombra dello Stadio Maradona e i palazzi di Fuorigrotta sono diventati lo scenario di un incidente che ha dell’incredibile e che riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana a Napoli. Una donna di 67 anni è rimasta vittima di una dinamica surreale, colpita in pieno da un monopattino caduto da un’altezza di 7-8 metri. Il fatto si è consumato nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, in una zona solitamente trafficata ma che stavolta è stata teatro di una sfiorata tragedia. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo elettrico ha centrato la donna alla testa e alla spalla, lasciandola al suolo in condizioni critiche sotto gli occhi dei passanti scioccati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Colpita in pieno sulla testa”. Lanciano un monopattino da 8 metri, impatto violentissimo

