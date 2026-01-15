Collovati | Inter superiore per profondità e alternative

Fulvio Collovati analizza in esclusiva su SoloLaRoma.it la situazione dell’Inter, evidenziando come la squadra nerazzurra si distingua per profondità e varietà di alternative rispetto alle altre contendenti in Serie A. Secondo l’ex calciatore, l’Inter mantiene un livello superiore, offrendo maggiori opzioni tattiche e una maggiore solidità complessiva. Un’analisi che mette in luce le caratteristiche distintive della formazione di Inzaghi nel contesto attuale del campionato italiano.

Nel quadro tracciato da Fulvio Collovati in esclusiva su SoloLaRoma.it, l’Inter occupa un gradino diverso rispetto al resto della Serie A. Non è solo una questione di classifica, ma di struttura, profondità e capacità di incidere nei momenti chiave della stagione. Secondo Collovati, il vero vantaggio nerazzurro sta nelle alternative offensive e nella gestione delle rotazioni. “Ha fatto giocare le seconde linee. poi quando era in difficoltà ha fatto entrare Lautaro”. Un passaggio che diventa emblematico: l’ Inter può permettersi di cambiare volto alla partita anche a gara in corso, senza perdere qualità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

