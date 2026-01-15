Colleferro Inaugurato alla Casa delle Associazioni Lo sportello Lavoro in collaborazione con Manpower Group Operativo già dal 15 Gennaio

A Colleferro, presso la Casa delle Associazioni in Via Amerigo Vespucci, è stato inaugurato lo “Sportello Lavoro”, realizzato in collaborazione con Manpower Group. L’apertura ufficiale si è svolta lunedì 12 gennaio, e il servizio è già operativo dal 15 gennaio, offrendo supporto e orientamento ai cittadini in cerca di opportunità lavorative.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato inaugurato, Lunedì 12 Gennaio, nella Casa delle Associazioni in Via Amerigo Vespucci, 16 a L'articolo Cronache Cittadine. +++ Colleferro, operaio muore schiacciato da un trasformatore: sono già 9 le vittime sul lavoro nei primi 13 giorni del 2026

