Colleferro Controlli a tappeto dei Carabinieri durante il mercato settimanale Due persone denunciate e due segnalate per uso di stupefacenti

I Carabinieri di Colleferro hanno effettuato controlli approfonditi durante il mercato settimanale, identificando e verificando numerosi soggetti. L’operazione ha portato alla denuncia di due persone e alla segnalazione di altre due per uso di stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’attività di tutela della sicurezza pubblica volta a mantenere ordine e rispetto delle norme nel territorio.

