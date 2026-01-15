Colle | il serrato confronto politico La minoranza traccia il bilancio di tutta l’attività svolta fino ad ora

A Colle di Val d'Elsa, la minoranza politica ha presentato un bilancio dettagliato delle attività svolte finora, evidenziando temi chiave come il salario minimo, il parco dell’Elsa e la nuova biblioteca. L’opposizione ha richiesto chiarimenti a Sindaco e Giunta durante il Consiglio Comunale, mantenendo un confronto serrato, preciso e costruttivo sul futuro della città.

Un’attività serrata, precisa, puntuale e propositiva. Con sul tavolo temi come salario minimo, parco dell’Elsa e nuova biblioteca, sui quali l’opposizione di centrosinistra a Colle di Val D’Elsa ha chiamato Sindaco e Giunta a rispondere in Consiglio Comunale. In un anno e mezzo oltre sessanta tra interrogazioni e mozioni dai banchi dell’opposizione. La minoranza traccia un bilancio dell’attività svolta in questa legislatura. La più grande soddisfazione per i consiglieri Pd e Colle per Vannetti Sindaco è stata quella per il riconoscimento della Palestina e per una legge sul fine vita. Un’opposizione costruttiva che spesso ha riscosso i ringraziamenti dalla stessa Giunta, per averla aiutata a tenere alta l’attenzione su tanti temi sentiti da cittadine e cittadini di Colle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

