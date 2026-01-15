Coldiretti il 20 gennaio in piazza a Strasburgo | Salvare l’agricoltura europea

Il 20 gennaio Coldiretti si mobilita a Strasburgo per difendere l’agricoltura europea. L’associazione si presenterà davanti al Parlamento Europeo con l’obiettivo di evidenziare le criticità e le decisioni che, secondo Coldiretti, mettono a rischio il settore agricolo. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sulle politiche comunitarie e sulla necessità di tutelare gli interessi degli agricoltori italiani e europei.

