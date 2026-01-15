Lo YouTuber Zach Armstrong, conosciuto come LabCoatz, ha pubblicato un video in cui sostiene di aver decifrato e ricreato la formula segreta della Coca-Cola, uno dei segreti più noti nel mondo dell’industria alimentare. La sua scoperta ha suscitato interesse e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, offrendo una nuova prospettiva su uno dei misteri industriali più consolidati.

Lo YouTuber Zach Armstrong, noto con il nickname di LabCoatz, ha pubblicato un video in cui afferma di aver “decifrato” e ricreato la celebre formula segreta della Coca-Cola, uno dei misteri industriali più iconici. La sua replica, basata su spettrometria di massa e test sensoriali, ha attirato l’attenzione del web e degli appassionati, ma lascia aperti interrogativi su affidabilità e veridicità. La rivendicazione di LabCoatz: ecco la “ricetta segreta”. Lo YouTuber Zach Armstrong, che sul suo canale LabCoatz ha documentato esperimenti e analisi per oltre un anno, ha pubblicato un video in cui sostiene di aver identificato gli ingredienti chiave della formula originale della Coca-Cola e di averli combinati in una miscela che, a suo dire, riproduce fedelmente il sapore classico della bevanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coca-Cola, lo youtuber Zach Armstrong afferma di aver decifrato la sua formula segreta

Leggi anche: Svelato il mistero della Coca-Cola? Lo youtuber Zach Armstrong ne è certo: “Ecco qual è la miscela segreta”

Leggi anche: Coca-Cola, la formula segreta non è più un mistero? Lo scienziato che l’ha ricreata in laboratorio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni - Il video; Valeria Marini: Mia madre truffata, la fede ha riportato la luce nella nostra vita; Al Bano non va in Russia: Mi hanno bloccato il visto per la prima volta; Mia madre e mio fratello vivono in Venezuela. Non c'era più da mangiare. Mancava persino l'acqua in molti quartieri. Per non c'è solo da festeggiare: così Aida Yespica. Che aggiunge: Meloni? Donna straordinaria.

Coca-Cola, lo youtuber Zach Armstrong afferma di aver decifrato la sua formula segreta - Ecco quali sono gli ingredienti e cosa dice l’azienda, che da sempre ha mantenuto massimo riserbo sulla bevanda ... quotidiano.net