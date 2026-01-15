Clipse tornano in Italia | live al Magnolia Summer di Milano il 26 agosto 2026

I Clipse tornano in Italia e si esibiranno il 26 agosto 2026 al Circolo Magnolia di Milano, nell’ambito della rassegna Magnolia Summer. Tra i nomi più rappresentativi dell’hip hop statunitense, il duo offrirà un concerto unico, prodotto da Vivo Concerti. Un’occasione per ascoltare dal vivo le loro hit e rivivere la loro influenza nel panorama musicale internazionale.

Tra i nomi più autentici e influenti della storia dell’hip hop statunitense, i Clipse tornano finalmente in Italia con un appuntamento unico: mercoledì 26 agosto 2026 saliranno sul palco del Circolo Magnolia di Milano, all’interno della rassegna Magnolia Summer, per uno show prodotto da Vivo Concerti. Un ritorno atteso e raro, che riporta dal vivo l’alchimia di un duo capace di segnare un’epoca e continuare ancora oggi a definire linguaggi, estetiche e attitudine del rap contemporaneo. Con 5 nomination ai Grammy Awards, i Clipse rappresentano un pezzo di storia della cultura hip hop: vederli in concerto è un’occasione per chi li ha vissuti negli anni d’oro e per chi li ha scoperti attraverso l’eredità che hanno lasciato. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

