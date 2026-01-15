Claudio De Cecco il friulano volante

Da tuttorally.news 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio De Cecco, originario del Friuli, è un esempio di longevità e passione nel mondo dello sport. La sua carriera testimonia come impegno, capacità di adattamento e competenza siano fondamentali per mantenere alte performance nel tempo. Una storia che riflette dedizione e professionalità, caratteristiche che lo hanno reso una figura di rilievo nel panorama sportivo italiano.

La sua storia sportiva dimostra come dedizione, adattamento e competenza possano consentire a un pilota di rimanere competitivo per decenni. Claudio De Cecco non è soltanto un vincente, ma un modello di professionalità e passione, capace di attraversare quattro decenni di rally senza mai perdere efficacia, determinazione e rispetto dell’ambiente che lo circonda. Nato a . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Il pilota friulano col suo navigatore sbaragliano i concorrenti - In coppia con Jean Campeis, su Hyundai I20, il forte pilota di Manzano è entrato nella storia ... ilgazzettino.it

