La Civitanovese continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi innesti. La dirigenza sta lavorando per rafforzare la rosa con due o tre interventi mirati, dopo aver già valutato alcuni obiettivi, rimasti tuttavia sfumati. Le attività di mercato sono in corso, con l’obiettivo di migliorare la squadra in vista delle prossime competizioni.

Proseguono le ricerche i tentativi di mercato in casa Civitanovese con la dirigenza al lavoro per portare i rossoblù altri due o tre rinforzi. Purtroppo, sono da considerarsi sfumate due piste importanti che erano state tentate nei giorni scorsi. Si tratta di Massimiliano Trillini e Nicola Vanzan, il primo centrocampista classe 1992 in forza al Fabriano Cerreto, il secondo esterno nato nel 1999 in uscita dalla Maceratese. Per quanto riguarda Trillini, in rossoblù nelle stagioni 2011-12 e 2013-14, la società cartiera ha preferito mantenere il calciatore in rosa per non perdere un punto di riferimento in mediana, mentre Vanzan dovrebbe accasarsi al Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese sul mercato. Sfumati due obiettivi

