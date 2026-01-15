Città dell’Alta Irpinia parte la sperimentazione del Taxi Sociale
A Città dell’Alta Irpinia ha preso il via la sperimentazione del Taxi Sociale, un servizio di trasporto pensato per rispondere alle esigenze della comunità locale. Questa iniziativa mira a offrire maggiori opportunità di mobilità alle persone più vulnerabili, contribuendo a ridurre le difficoltà di spostamento e migliorare la qualità della vita nella zona.
Un servizio di trasporto innovativo, che prende le mosse dalle criticità della zona per dare maggiori opportunità alle fasce deboli della popolazione. In Alta Irpinia parte il “Taxi Sociale”, promosso dall’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia” con Aquilonia come Comune capofila, destinato alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Sorpresa in Centro: parte la sperimentazione del senso unico alternato in via della Loggia
Leggi anche: Teleconsulti e guardie mediche pediatriche: parte la sperimentazione in Toscana
Bergamo Città Alta e Colli Storia di un giorno che nasce .... nebbia in Città Alta La nostra BERGAMO #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoilove facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.