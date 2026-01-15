Cisl Fisascat il 21 gennaio Cup in sciopero

Il 21 gennaio 2026, i lavoratori dei servizi Cup dell’Asl Toscana Sud Est in provincia di Arezzo aderiranno a uno sciopero di un intero turno. La decisione, annunciata dalla Fisascat Cisl e Filcams Cgil, deriva dal mancato raggiungimento di un accordo nelle recenti trattative. Questa azione rappresenta un passo di mobilitazione nel settore sanitario territoriale, volto a sottolineare le necessità e le rivendicazioni dei lavoratori coinvolti.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Si alza il livello della mobilitazione nei servizi sanitari territoriali. La Fisascat Cisl, insieme a Filcams Cgil, annuncia lo sciopero per l'intero turno dei lavoratori impegnati nei servizi Cup dell'Asl Toscana Sud Est in provincia di Arezzo, fissato per il 21 gennaio, dopo l'esito negativo dei confronti avviati nelle scorse settimane. Alla base della decisione, spiegano dal sindacato, la necessità di tutelare la dignità lavorativa e personale degli operatori. «La questione centrale – afferma la segretaria Cisl Fisascat Arezzo Maria Rosaria Esposito – è la messa in gioco della dignità di ogni singola lavoratrice e lavoratore.

Filcams Cgil: "Nessuna risposta ai problemi. Il 21 gennaio sciopero del Cup" - Il segretario provinciale Marco Pesci: "Lo snodo della trattativa non è la Asl ma l’impresa Formula Servizi che ha in appalto la gestione del servizio e vuole massimizzare i profitti. arezzonotizie.it

La guerra del Cup: il 21 gennaio sciopero - Arezzo, 15 gennaio 2026 – Abbiamo avuto incontri e noi abbiamo dialogato, cercando una soluzione ma l’azienda, la Formula Servizi di Forlì, non ha fornito la benché minima risposta. msn.com

