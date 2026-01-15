Circolazione ferroviaria interrotta a Firenze tra sabato 24 e domenica 25 | tutte le misure messe in campo da Rfi

Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, la circolazione ferroviaria tra Rifredi e Campo di Marte a Firenze sarà sospesa per 24 ore. La misura, adottata da Rfi, è finalizzata a interventi strategici sulla rete ferroviaria cittadina. Durante questo periodo, saranno adottate le opportune alternative e misure di sicurezza per garantire la mobilità nella zona.

Un intervento strategico per la mobilità di Firenze costringerà Rfi a interrompere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Rifredi e Campo di Marte per 24 ore, dalle 15 di sabato 24 gennaio alla stessa ora del giorno successivo. Con un'inevitabile ripercussione alla circolazione anche dell' Alta Velocità, sia di Trenitalia che di Italo. I lavori del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino – una struttura dell'Ottocento che collega i quartieri centrali a Campo di Marte, Coverciano e le zone collinari – rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di rinnovo e potenziamento della viabilità urbana di Firenze e vengono attuati da Rfi in coordinamento con il Comune.

