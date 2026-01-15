Cimitero comunale nel degrado Condizioni vergognose e indegne | FOTO

Il cimitero comunale di Teverola si trova in condizioni di degrado e abbandono, come evidenziato dal gruppo consiliare Teverola in Testa. La situazione solleva preoccupazioni sulla cura e il rispetto di un luogo di memoria e raccoglimento, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per migliorare lo stato di conservazione e sicurezza.

“Condizioni vergognose e indegne”. È una denuncia dura e senza mezzi termini quella lanciata dal gruppo consiliare Teverola in Testa, che punta il dito contro lo stato di abbandono del cimitero comunale. A intervenire sono i consiglieri Dario Di Matteo, Antonio Omar Menale e Pasquale Gnasso, dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: "Vergogna per le condizioni del cimitero comunale" Leggi anche: Bagni del Monumentale nel degrado: la foto-denuncia del consigliere comunale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La città e i suoi quartieri: Basta con il degrado. Servono misure urgenti; Degrado al cimitero, Pontone fa il punto sulle criticità; Vandali e degrado al cimitero; Rifiuti di ogni tipo all'angolo della strada. Tornano le bare in attesa di sepoltura, allarme degrado nei cimiteri di Sicilia - A distanza di circa due anni dalla fine dello scandalo del Cimitero dei Rotoli a Palermo, le condizioni dei cimiteri siciliani sembrano essere gravi un po’ ... canicattiweb.com

Cabras, degrado all'ingresso del cimitero comunale - Piante secche, aiuole piene di rifiuti, erba alta, sterpaglia ovunque e cavi elettrici all’interno dell’enorme vasca dove c'è di tutto tranne che l’acqua. unionesarda.it

Cimitero di Caserta tra degrado, pericoli e infiltrazioni: «Chiudere aree a rischio» - Continuano a far discutere le condizioni del cimitero di via Cappuccini, un vicenda in cui oltre ai problemi strutturali del complesso emerge anche l’inattivismo degli uffici comunali. ilmattino.it

Angri, il cimitero delle targhe sul cavalcavia dimenticato

Avviso chiusura straordinaria cimitero comunale giovedi 15, venerdì 16, giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026 facebook

