Cillian Murphy è incredibilmente bravo sul red carpet

Cillian Murphy si distingue sul red carpet per il suo stile sobrio e naturale. A differenza di molti che rendono l’evento una vera e propria performance, l’attore preferisce mantenere un atteggiamento rilassato e autentico. La sua presenza elegante e discreta evidenzia un modo di affrontare le occasioni pubbliche con semplicità e classe, senza ricorrere a eccessi o spettacolarizzazioni.

Alcuni uomini amano trattare il red carpet come una vera e propria performance, ma Cillian Murphy fa esattamente l’opposto. Si presenta, resta immobile e, in qualche modo, si prende la scena. E alla prima mondiale londinese di 28 Anni Dopo: Il tempio delle ossa ha ricordato a tutti che, a volte, trattenersi è la dimostrazione di forza più grande. Nel press pit, il tesoro nazionale irlandese è arrivato con calma e discrezione indossando un completo doppiopetto del marchio di Marylebone Anglo-Italian. Realizzato a mano in Italia, è costruito con spalle morbide, revers affilati e leggermente pronunciati, e raffinati bottoni in finto guscio di tartaruga. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

