Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, una possibile formazione di un ciclone afro-mediterraneo potrebbe interessare l’Italia all’inizio della settimana. Si prevedono venti in rinforzo e mari molto mossi, segnali di un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Restano da monitorare gli sviluppi di questa fase dinamica, che potrebbe influenzare le condizioni meteorologiche nel nostro Paese nei prossimi giorni.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una nuova fase atmosferica dinamica potrebbe interessare l’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana. Le più recenti analisi modellistiche indicano infatti una probabile formazione di un ciclone afro-mediterraneo, con effetti più diretti sulle regioni meridionali ma con ripercussioni estese anche al resto dello Stivale, in particolare sotto il profilo della ventilazione. Ventilazione in graduale aumento già nel weekend. Già nel corso del fine settimana si assisterà a un progressivo rinforzo dei venti attorno alla Penisola. Il contesto sinottico vedrà da un lato l’approfondimento di un vortice depressionario tra Penisola Iberica e Nord Africa, dall’altro la presenza di un robusto anticiclone di blocco sui Balcani, configurazione favorevole all’attivazione di correnti orientali e sud-orientali sul Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Ciclone afro-mediterraneo in possibile formazione: venti in rinforzo e mari molto mossi da inizio settimana

