ciclocross mathieu van der poel salta la tappa di coppa del mondo di benidorm

Mathieu Van Der Poel non prenderà parte alla tappa di Coppa del Mondo di Benidorm della stagione 2025-2026. Dopo attente valutazioni, è stata comunicata ufficialmente la sua assenza dall’evento, che si terrà a Benidorm. La decisione è stata presa in seguito a specifiche considerazioni legate alla programmazione e alle condizioni dell’atleta.

Dopo giorni di attesa è arrivata la decisione ufficiale sulla partecipazione di Mathieu Van Der Poel alla tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di Benidorm. Il fuoriclasse olandese si era iscritto all’appuntamento spagnolo ma poco fa l’Alpecin-Premier Tech ha confermato l’assenza del sette volte campione del mondo per l’appuntamento di domenica. Il neerlandese, dopo aver saltato le prime tappe della stagione, ha messo in chiaro le cose con cinque vittorie in sei gare, balzando al comando della generale. La situazione della classifica è ancora corta e gli avversari approfitteranno del forfait di Van Der Poel per avvicinarsi ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

