ci ha lasciati addio lutto nello spettacolo una vita di successi ma anche di brutte cose

L’11 gennaio è scomparso Marcus Gilbert, attore e produttore britannico noto nel teatro, cinema e televisione internazionale. La sua carriera, ricca di successi, ha attraversato anche momenti difficili. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo, lasciando un ricordo di impegno e professionalità.

L'11 gennaio si è spento l'attore e produttore britannico Marcus Gilbert, volto noto del teatro, del cinema e della televisione internazionale. La notizia del decesso, avvenuto a 67 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla gola, è stata inizialmente diffusa sui social da un fan club ufficiale, per poi essere ripresa da numerosi media anche fuori dal Regno Unito. L'artista combatteva da circa tre anni contro la malattia, in modo riservato e lontano dall'esposizione mediatica, pur restando molto seguito da una base di spettatori che aveva continuato a dimostrargli affetto e vicinanza.

