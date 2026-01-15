Chris Noth si giustifica per la frecciata a Sarah Jessica Parker | Era sarcasmo

Chris Noth ha chiarito le recenti dichiarazioni rivolte a Sarah Jessica Parker, spiegando che si trattava di sarcasmo. Dopo aver suscitato polemiche per un commento su un suo post, l’attore ha voluto precisare le sue parole, sottolineando il tono ironico delle sue affermazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando Noth a fare chiarezza sulle sue intenzioni e sul contesto delle sue affermazioni.

L'ex Mr. Big di Sex and the City ha risposto al polverone mediatico scatenato dalla sua approvazione ad un insulto alla collega sotto un suo post. Chris Noth ha commentato le critiche legate al suo commento ad un messaggio negativo nei confronti della collega di Sex and the City Sarah Jessica Parker diventato virale nelle ore successive, scatenando un vero e proprio caso. La polemica è nata da una sua risposta affermativa all'insulto di un fan nei confronti dell'interprete di Carrie Bradshaw nella serie televisiva cult di fine anni '90, dopo un premio ricevuto nei giorni scorsi dall'attrice. Le critiche a Chris Noth Sarah Jessica Parker è stata premiata con il Carol Burnett Award ai Golden Globe e sotto il post di Chris Noth, in cui .

