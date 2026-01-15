Choc a Colorno pestano a sangue un 39enne malato di cuore causandogli la perdita della vista | arrestati due 24enni

A Colorno, due 24enni hanno aggredito brutalmente un uomo di 39 anni, causando gravi conseguenze alla sua salute, tra cui la perdita della vista. L’episodio, avvenuto senza apparente motivo, si è concluso con l’arresto dei responsabili. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di interventi per la sicurezza e la tutela delle persone.

