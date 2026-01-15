Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio | Possiamo cambiare la domanda
Dopo l'importante vittoria dell'Inter contro il Lecce, Cristian Chivu si è fermato in televisione per riflettere, proponendo un cambio di prospettiva sulla discussione. In un momento di confronto, l'ex calciatore ha deciso di rispondere a una domanda diversa, offrendo un punto di vista più approfondito e sobrio sulla partita e sul campionato. Un intervento che ha mostrato il suo modo di pensare e di analizzare il calcio con maturità e rispettoso equilibrio.
Dopo la vittoria preziosissima dell'Inter sul Lecce, Cristian Chivu ha completamente ribaltato il discorso dopo aver ricevuto una domanda in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chivu sconcertato da una domanda dopo Inter-Lazio, spiega e poi si ferma: “È meglio che sto zitto”
Leggi anche: Perché dopo Inter-Bologna in TV si è presentato Kolarov al posto di Chivu: “Urla più di Inzaghi”
Chivu: 'Per lo scudetto è lotta tra 4 o 5 squadre'; Inter-Napoli, alle 14 la conferenza stampa di Chivu; Perché dopo Inter-Bologna in TV si è presentato Kolarov al posto di Chivu: Urla più di Inzaghi; Perché Chivu non parla dopo Inter-Bologna: al suo posto si presenta Kolarov, il motivo.
Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio: “Possiamo cambiare la domanda” - Dopo la vittoria preziosissima dell'Inter sul Lecce, Cristian Chivu ha completamente ribaltato il discorso dopo aver ricevuto una domanda in TV ... fanpage.it
Chivu ribalta l’Inter: 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato - L’Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero di campionato: le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro Chivu ... calciomercato.it
L'Inter prima senza vincere un solo scontro diretto, Chivu svicola: la risposta in tv - C'è rammarico perché siamo andati due volte in vantaggio, di non aver mantenuto la lucidità, ma c'è anche me ... tuttosport.com
Una frase detta senza giri di parole in conferenza stampa da Chivu dopo il pareggio contro il Napoli utilizzata per spiegare il duello tra Hojlund e Akanji facebook
Chivu si affida ai titolari dopo il turnover a Parma: in difesa torna Bastoni, a centrocampo rientrano Barella e Zielinski, in attacco la ThuLa. @SkySport x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.