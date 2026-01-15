Chivu a Dazn | Conosco bene Pio e la sua ambizione oggi una partita complicata Giorno di riposo? Magari abbiamo vinto per questo! Da giocatore avevamo un patto con…
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato la vittoria contro il Lecce, sottolineando la determinazione di Pio e la complessità della partita. Ha menzionato anche il possibile ruolo del giorno di riposo, ricordando un aneddoto da giocatore e condividendo alcune riflessioni sulla gestione della squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sobrio e rispettoso sull’andamento della partita e sui momenti di equilibrio all’interno del team.
Inter News 24 Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto così dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato in Inter-Lecce. Cristian Chivu, al termine di Inter-Lecce, match valevole per il recupero della 16esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. L’ESULTANZA E IL MIO ABBRACCIO A PIO ESPOSITO DOPO IL GOL – «Sono 7 anni, era un bambino che come altezza mi arrivava al petto. Siamo cresciuti insieme, lo conosco bene, conosco la sua famiglia, la sua ambizione, il suo percorso nel settore giovanile. E’ stato il mio capitano nella Primavera dell’Inter da sotto età, sono felice e contento per lui, come lo sono per tutta la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
