Chiusura della Manzoni Il Pd all’attacco | Teatrino

Il Comune ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni, con il trasferimento degli studenti alla Dante Alighieri. La decisione, comunicata lunedì, ha suscitato reazioni e discussioni tra genitori e cittadini. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo per la comunità locale e richiede un'attenzione equilibrata alle esigenze educative e sociali delle famiglie coinvolte.

La chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni e il trasferimento degli alunni all’interno della Dante Alighieri è stata annunciata ufficialmente lunedì dal Comune. Una decisione che ha suscitato la dura presa di posizione del gruppo consiliare del Partito Democratico. Per i consiglieri dem "si conclude con esito scontato il teatrino portato avanti dalla giunta negli ultimi due mesi. Lungi dall’essere il risultato di un approfondito percorso di confronto, come millantato da Casara. La decisione di chiudere la Manzoni era stata presa mesi fa senza dialogo alla vigilia delle iscrizioni al nuovo anno scolastico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura della Manzoni. Il Pd all’attacco: "Teatrino" Leggi anche: Chiusura della Manzoni, il Pd attacca la giunta: "Una decisione sbagliata che impoverisce il territorio" Leggi anche: Chiusura della scuola Manzoni, il Pd: "Lavori extra per 800 mila euro alla Maroncelli, neanche finita, per accogliere i nuovi alunni" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiusura della Manzoni. Il Pd all’attacco: "Teatrino" - La chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni e il trasferimento degli alunni all’interno della Dante Alighieri è stata annunciata ufficialmente lunedì dal Comune. msn.com

"No alla chiusura della scuola Manzoni" - Sono stati ben 11 i question time presentati, oltretutto tutti dal Pd, durante il consiglio comunale di ieri. ilrestodelcarlino.it

Chiusura della scuola Manzoni: il territorio perde un presidio educativo e sociale x.com

IL TRASLOCO DELLE SCUOLE, IL CASO - Il gruppo consiliare del Pd commenta così la decisione dell'Amministrazione comunale di trasferire 141 alunni della Manzoni nel polo Dante-Manzoni facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.