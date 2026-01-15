Chiusura della Manzoni Il Pd all’attacco | Teatrino

Il Comune ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni, con il trasferimento degli studenti alla Dante Alighieri. La decisione, comunicata lunedì, ha suscitato reazioni e discussioni tra genitori e cittadini. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo per la comunità locale e richiede un'attenzione equilibrata alle esigenze educative e sociali delle famiglie coinvolte.

La chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni e il trasferimento degli alunni all’interno della Dante Alighieri è stata annunciata ufficialmente lunedì dal Comune. Una decisione che ha suscitato la dura presa di posizione del gruppo consiliare del Partito Democratico. Per i consiglieri dem "si conclude con esito scontato il teatrino portato avanti dalla giunta negli ultimi due mesi. Lungi dall’essere il risultato di un approfondito percorso di confronto, come millantato da Casara. La decisione di chiudere la Manzoni era stata presa mesi fa senza dialogo alla vigilia delle iscrizioni al nuovo anno scolastico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

