Chieste analisi sui social del bar a Crans-Montana | Provano a occultare le prove bisogna scoprire la verità

L'avvocato Jordan Romain ha richiesto alla Procura di analizzare approfonditamente i profili social del bar

L'avvocato Jordan Romain, che rappresenta venti famiglie delle vittime di capodanno di Crans Montana, ha chiesto alla Procura di estrarre più dati possibili dai profili social del bar "Le Constellation": "È urgente intervenire, è chiaro che si stanno tentando di occultare le prove". 🔗 Leggi su Fanpage.it

