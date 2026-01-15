Chiesa Juventus | l’esterno sa di doversi abbassare l’ingaggio per tornare ma il Liverpool non abbassa le pretese

Federico Chiesa è disposto a ridursi l’ingaggio per riavvicinarsi alla Juventus, desideroso di tornare a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, il Liverpool, attuale proprietario del cartellino, mantiene le proprie aspettative e non sembra intenzionato a scendere di fronte alle richieste. La trattativa tra le parti rimane aperta, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le società e il giocatore.

Chiesa Juventus, l'esterno è pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare a Torino. Il Liverpool però non abbassa le pretese sul suo cartellino. La Juventus entra nella fase cruciale della trattativa per il grande ritorno di Federico Chiesa. Secondo l'analisi puntuale di Tuttosport, questi sono i giorni decisivi per definire il futuro dell'esterno classe 1997. L'assist involontario arriva dalla Coppa d'Africa: l'eliminazione dell'Egitto in semifinale per mano del Senegal riporta immediatamente Mohamed Salah a Liverpool. Il rientro anticipato della stella dei Reds, che non si muoverà a gennaio rifiutando ogni offerta, offre ai bianconeri il margine necessario per credere nel colpo.

