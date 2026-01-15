Chiesa Juve a fuoco lento | l’esterno non vede l’ora di tornare a Torino il Liverpool ha dettato le condizioni dell’affare O così o niente

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è ancora in fase di definizione. L’esterno italiano desidera tornare in bianconero e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, mentre il Liverpool, attuale proprietario del cartellino, richiede garanzie prima di finalizzare l’accordo. La questione potrebbe richiedere ulteriori negoziati e slittamenti, mantenendo aperta la possibilità di un eventuale ritorno a Torino.

Chiesa Juve: il giocatore pronto a tagliarsi l'ingaggio pur di tornare, i Reds chiedono garanzie e l'affare può slittare alla fine. La Juventus ha un obiettivo chiarissimo per rinforzare l'attacco e le ultime notizie confermano la volontà ferrea del protagonista di riabbracciare i colori bianconeri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa sta recitando la sua parte alla perfezione, mettendo sul piatto ogni argomento possibile per favorire il trasferimento. L'esterno offensivo classe 1997 ha mandato messaggi inequivocabili alla dirigenza torinese: lui più di così non può fare.

