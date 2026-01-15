Chiesa Juve a fuoco lento | l’esterno non vede l’ora di tornare a Torino il Liverpool ha dettato le condizioni dell’affare O così o niente

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è ancora in fase di definizione. L’esterno italiano desidera tornare in bianconero e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, mentre il Liverpool, attuale proprietario del cartellino, richiede garanzie prima di finalizzare l’accordo. La questione potrebbe richiedere ulteriori negoziati e slittamenti, mantenendo aperta la possibilità di un eventuale ritorno a Torino.

