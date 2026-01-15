Chiesa Juve a fuoco lento | l’esterno non vede l’ora di tornare a Torino il Liverpool ha dettato le condizioni dell’affare O così o niente
La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è ancora in fase di definizione. L’esterno italiano desidera tornare in bianconero e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, mentre il Liverpool, attuale proprietario del cartellino, richiede garanzie prima di finalizzare l’accordo. La questione potrebbe richiedere ulteriori negoziati e slittamenti, mantenendo aperta la possibilità di un eventuale ritorno a Torino.
Chiesa Juve: il giocatore pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare, i Reds chiedono garanzie e l’affare può slittare alla fine. La Juventus ha un obiettivo chiarissimo per rinforzare l’attacco e le ultime notizie confermano la volontà ferrea del protagonista di riabbracciare i colori bianconeri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa sta recitando la sua parte alla perfezione, mettendo sul piatto ogni argomento possibile per favorire il trasferimento. L’esterno offensivo classe 1997 ha mandato messaggi inequivocabili alla dirigenza torinese: lui più di così non può fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Chiesa Juve, duello di mercato con quella big di Serie A: il Liverpool ha già dettato le condizioni per una sua cessione a gennaio. Ultime
Leggi anche: Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio
Chiesa Juve a fuoco lento: l'esterno vuole tornare; Juventus, summit di mercato: le richieste di Spalletti.
Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti - La Juventus non può fare follie a gennaio, ma ha intenzione di sfruttare al massimo la creatività per rinforzarsi e vivere un 2026 da protagonista. gazzetta.it
Se non dovesse arrivare Chiesa i bianconeri potrebbero virare su Daniel Maldini: può essere un giocatore da Juventus facebook
#Chiesa in salita, l’affare #Juve si complica. Vice #Yildiz: si valuta l’ex Serie A x.com
