Chiesa alla Juve scelta di cuore o di testa | il ritorno ha davvero senso? Si accende il dibattito – VIDEO

L'arrivo di Federico Chiesa alla Juventus ha suscitato un acceso dibattito tra tifosi e analisti. La sua scelta di tornare in bianconero rappresenta un ritorno importante, ma solleva anche domande sul senso di questa decisione. In questa analisi, si esaminano i motivi e le implicazioni di un'operazione che potrebbe influenzare il futuro del club e del giocatore.

Chiesa alla Juve, il ritorno ha davvero senso? Si accende il dibattito nel corso della prima puntata di ‘Sì o no’ su . Nella puntata d’esordio del nuovo format di , intitolato “Sì o no?”, il giornalista Marco Baridon ha affrontato uno dei temi più caldi del momento: il possibile ritorno di Federico Chiesa a Torino. Intervenendo nel dibattito insieme a Chiara Aleati, Baridon ha espresso un parere favorevole all’operazione, analizzandola sotto una duplice veste. Una scelta di cuore e di testa. Dal punto di vista emotivo e romantico, Baridon ha sottolineato il legame profondo tra il calciatore e la piazza, ricordando come l’esterno azzurro abbia sempre dato il massimo per la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

