Chiara Cannatella, 36 anni, originaria di Prato, ha intrapreso un percorso professionale che l’ha portata da infermiera a manager e ora a ostetrica a Dublino. In questa città, il riconoscimento del merito si traduce in migliori condizioni di lavoro e più tempo per la vita privata. La sua esperienza evidenzia come, in Irlanda, le opportunità siano strettamente legate alle competenze e al merito.

Firenze – Chiara Cannatella ha 36 anni, è di Prato e oggi lavora come ostetrica nel reparto maternità di un grande ospedale di Dublino. Dieci anni fa ha fatto la valigia con l’entusiasmo di chi attraversa il confine tra il ’potrei’ e il ’ci provo davvero’. “Non sono andata via perché l’Italia non funzionava, ma per vedere cosa c’era fuori. E magari riportarlo qui”, racconta. Si laurea in infermieristica nel 2015, dopo un percorso in lingue. La testa già aperta, lo sguardo già oltre. Nel 2016 i primi colloqui, Brighton e Dublino. L’ostacolo è l’inglese certificato richiesto dal Regno Unito. “Il linguaggio clinico è velocissimo, l’accento irlandese devastante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiara: “Io, da infermiera a manager e ora ostetrica. A Dublino conta il merito: pagano meglio e ho più tempo per me”

Leggi anche: L'inchiesta sul Policlinico, il badge strisciato "lontano dal servizio" e l'ostetrica a lavoro come infermiera

Leggi anche: Chiara Nasti esclude il terzo figlio: "Io e mio marito non vediamo l’ora di essere più liberi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quei ragazzi che scappano dall’Italia. Gabriele, 24 anni: “Da noi stage a 500 euro, ora ho un indeterminato a Vienna”.

Chiara, l’infermiera che lascia la Toscana per l’Irlanda: “Qui la professione è valorizzata” - Pratese, 36 anni, si è trasferita a Dublino dieci anni fa: “Qui non sei subalterno al medico, decidiamo insieme. msn.com