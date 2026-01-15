Chiara Ferragni sull' assoluzione | Ero all' apice della mia immagine non avevo motivo di ingannare nessuno

A un giorno dall'assoluzione, Chiara Ferragni ha deciso di parlare pubblicamente, commentando l'esito del procedimento che la riguardava. Con parole ferme e chiare, la influencer ha sottolineato di non aver mai avuto motivo di ingannare, evidenziando come, nel momento di massimo successo, abbia mantenuto la propria integrità. La sua dichiarazione rappresenta un momento importante nel percorso di chiarimento e trasparenza.

