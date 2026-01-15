Chiara Ferragni sull' assoluzione | Ero all' apice della mia immagine non avevo motivo di ingannare nessuno
A un giorno dall'assoluzione, Chiara Ferragni ha deciso di parlare pubblicamente, commentando l'esito del procedimento che la riguardava. Con parole ferme e chiare, la influencer ha sottolineato di non aver mai avuto motivo di ingannare, evidenziando come, nel momento di massimo successo, abbia mantenuto la propria integrità. La sua dichiarazione rappresenta un momento importante nel percorso di chiarimento e trasparenza.
A distanza di un giorno dall'assoluzione, Chiara Ferragni rompe definitivamente il silenzio e decide di commentare pubblicamente (e duramente) quanto accaduto. Lo fa con il suo metodo, il post sui social, la piattaforma che più di tutte l'ha resa ciò che è oggi. Nel bene e nel male. “Il mio procedimento si è chiuso ieri con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c’erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale. Ed è giusto partire da qui”. Chiara ha definito gli ultimi due anni come complessi, non perché dubitasse di sé, ma per il continuo giudizio pendente su di lei senza possibilità di spiegazioni e replica, con un processo aperto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: “Finito un incubo che durava da due anni. Ora mi posso riappropriare della mia voce”: le prime parole di Chiara Ferragni dopo l’assoluzione per il Pandoro Gate
Leggi anche: «Ho passato un'adolescenza solitaria, non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza, ed ero disperata. Poi ho conosciuto Lei. Per anni è stata la mia unica amica, per anni mi ha vietato qualsiasi cosa». Risponde Elena Di Cioccio
Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate; Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa; Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro gate: “Avevo fiducia nella giustizia”; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia.
«La sentenza Ferragni? Assoluzione e proscioglimento sono concetti equivalenti, oggi il reato non esiste» - In attesa delle motivazioni, l’avvocato Gian Piero Biancolella ricostruisce il perimetro giuridico del dispositivo, dalla remissione della querela al mancat ... vanityfair.it
Chiara Ferragni dopo l'assoluzione: "Fedez mi ha abbandonata, ora posso rinascere" - Dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa, Chiara Ferragni racconta due anni difficili tra silenzi, errori, solitudini e rinascita personale ... corrieredellosport.it
Chiara Ferragni, dopo l'assoluzione: "In tanti sono spariti, Fedez mi ha abbandonata. Ora posso rinascere" - Prosciolta dalle accuse per il Pandorogate: "Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male. huffingtonpost.it
Chiara Ferragni è stata prosciolta: «Fedez Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno» facebook
Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.