Chiara Ferragni | Sono stata molto ingenua sono umana anch' io Sono scoppiata a piangere alla sentenza

Chiara Ferragni ha condiviso un momento di grande emozione dopo la sentenza, descrivendo la sua reazione come umana e spontanea. Ricordando l’istante in cui ha sentito “articolo 531”, ha raccontato di aver abbracciato il suo avvocato e di aver pianto, sottolineando la profondità delle sue emozioni in un momento difficile. Un episodio che mette in luce la sua umanità di fronte a situazioni complesse.

“Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, l'avvocato, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava una scena da film”. Sono le parole di Chiara Ferragni, dopo il proscioglimento dalle accuse del ‘Pandoro Gate’ per presunta truffa nello studio del suo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

