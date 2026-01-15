chiara ferragni rompe il silenzio dopo il proscioglimento

Chiara Ferragni torna a parlare pubblicamente dopo il proscioglimento, condividendo su Instagram il suo percorso di riflessione. In un messaggio sobrio, l’imprenditrice digitale evidenzia la fine di un momento complesso, preferendo un tono di chiarezza e serenità. La sua scelta di comunicare con sincerità si inserisce in una prospettiva di trasparenza e rispetto, offrendo ai follower uno sguardo genuino sulla sua esperienza.

Con un post su Instagram, l'imprenditrice digitale racconta la fine di un periodo difficile e sceglie la lucidità invece dei festeggiamenti. Poi, mette a tacere le "malelingue" . Non c'è entusiasmo, non c'è rivincita. C'è piuttosto la voglia di mettere un punto fermo. Dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha chiuso definitivamente il caso legato al cosiddetto Pandoro gate, Chiara Ferragni ha scelto Instagram per dire la sua, con un messaggio lungo e ragionato, lontano dai toni celebrativi. La sentenza pronunciata ieri dal giudice della terza sezione penale ha escluso l'esistenza di un reato di truffa aggravata.

