Chiara Ferragni prosciolta

Chiara Ferragni è stata ufficialmente prosciolta dall’accusa di truffa aggravata dalla minorata difesa nel caso noto come Pandoro-gate. La decisione è stata presa nel corso di un processo abbreviato, che ha concluso senza condanne. Questa pronuncia chiara e definitiva rappresenta un importante chiarimento nella vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta.

di Anna Giorgi MILANO Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di " truffa aggravata dalla minorata difesa", il caso giudicato a processo abbreviato è quello ultranoto del Pandoro-gate. Secondo la procura, aggiunto Eugenio Fusco, pm Christian Barilli, che aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, la star dei social aveva promosso online la vendita dei due dolci, il pandoro Balocco e le uova di Pasqua di Dolci Preziosi, lasciando intendere che parte del ricavato avrebbe finanziato progetti di beneficenza. Avrebbe ottenuto così “ingiusti“ profitti dovuti anche al rafforzamento mediatico della sua immagine di impegno personale nella charity, che il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza aveva calcolato in oltre due milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni prosciolta Leggi anche: Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: “Tecnicamente prosciolta, non assolta” Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita'; Chiara Ferragni è stata prosciolta, si chiude il «Pandoro gate»: «Finito un incubo». L'aggravante, i risarcimenti: ecco perché il giudice ha deciso così; Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata; Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa. Chiara Ferragni prosciolta - La pronuncia di proscioglimento da parte del giudice della terza sezione penale Ilio Mannucci Pacini è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. ilgiorno.it

Chiara Ferragni prosciolta, cosa succede ora? I danni d'immagine, i contratti interrotti, i follower persi: può chiedere il risarcimento? Cosa dice la legge - La decisione del Tribunale di Milano di prosciogliere Chiara Ferragni nel procedimento legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua chiude il fronte penale, ma ... leggo.it

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso dei pandori e delle uova di Pasqua - Chiara Ferragni è stata prosciolta nel discusso processo sul caso legato alla promozione dei pandori Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, il cosiddetto “pandorogate”. ilpost.it

Chiara Ferragni prosciolta, ecco perché

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.