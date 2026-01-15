Chiara Ferragni prosciolta nel Pandorogate | tra i truffati anche una pensionata campana

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel procedimento giudiziario noto come “Pandorogate”. L’indagine, che riguardava presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua in nome di iniziative benefiche, si è conclusa con l’assoluzione dell’imprenditrice digitale. Tra le persone coinvolte ci sono anche una pensionata campana e altri presunti truffati, confermando la fine di un procedimento che aveva attirato molta attenzione mediatica.

Si chiude con un proscioglimento il procedimento giudiziario legato al cosiddetto "Pandorogate", che vedeva imputata Chiara Ferragni con l'accusa di truffa in relazione alla vendita di pandori e uova di Pasqua legati a iniziative benefiche. Il giudice ha riqualificato l'accusa da truffa aggravata a truffa semplice, disponendo l'estinzione del reato e ponendo fine a una vicenda che ha avuto un forte impatto mediatico e giudiziario. Tra le persone che si erano ritenute danneggiate dalla vicenda figura anche una pensionata campana di 76 anni, conosciuta come Nonna Adriana.

