Chiara Ferragni prosciolta nel Pandorogate | si chiude un capitolo giudiziario di due anni
Si conclude dopo due anni il procedimento giudiziario legato al cosiddetto “Pandorogate”. Il giudice ha dichiarato estinto il reato nei confronti di Chiara Ferragni, chiudendo così un capitolo della sua vicenda legale. Questa decisione rappresenta un momento importante per l’influencer, segnando la fine di una vicenda che ha avuto ripercussioni sulla sua immagine pubblica e sul dibattito sull’influencer marketing in Italia.
Il giudice dichiara estinto il reato nel caso Pandorogate: per Chiara Ferragni si chiude una vicenda giudiziaria che ha segnato profondamente la sua immagine pubblica e il dibattito sull’influencer marketing. MILANO, 15 gennaio 2026 – Il Tribunale di Milano ha dichiarato prosciolta Chiara Ferragni nel processo penale nato dal cosiddetto Pandorogate, chiudendo così una vicenda giudiziaria che si è protratta per circa due anni. La decisione del giudice della terza sezione penale, Ilio Mannucci Pacini, è arrivata al termine del rito abbreviato: la contestazione principale riguardava ipotesi di truffa aggravata in relazione alla promozione sui social di prodotti come il Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua, nei quali l’accusa riteneva che fossero stati veicolati messaggi ingannevoli lasciando intendere che parte dei ricavi sarebbe andata in beneficenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
